Invitația lui Dodon la o discuție comună: Ce spun reprezentanții PSRM, PD și ACUM

14:30

Un consilier din New York a fost desemnat de Guinness Book drept cel mai înalt politician din lume. Bărbatul, pe nume Robert Cornegy, are o înălţime de 2,08 metri. "Sîntem aici pentru o persoană care a reuşit să aducă politica la o nouă înălţime", a spus primarul din New York, Bill De Blasio. Robert a povestit că din cauza înălţimii nu poate să urce la volan şi de aceea este nevoit să meargă la m