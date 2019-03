Alimentele care devin cancerigene dacă le reîncălzim

14:40

Actriţa Dana Rogoz a publicat o postare pe blogul său unde critică atitudinea unor femei faţă de cântăreaţa Andreea Bălan, care a suferit un stop cardio-respirator după operaţia de cezariană prin care a adus pe lume al doilea copil. Am intrat aseară pe contul de Instagram al Andreei Bălan și am citit o parte din comentarii. Așa am descoperit că există mai multe femei care vor să știe dacă Andreea alăptează. Sunt, desigur, îngrijorate. Ele știu că alăptarea e cea mai bună în primele zile de viață...