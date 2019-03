video | Dorin Chirtoacă ar putea candida din nou pentru șefia capitalei: „Socialiștii nu vor lua niciodată Primăria”

19:50

Ziua Păcălelilor este marcată în fiecare an pe 1 aprilie. Printre cei care celebrează această sărbătoare se numără și giganții tech, care încearcă să stârnească clienților un zâmbet în fiecare an. Cu toate acestea, Microsoft s-a dezis de tradiție și deja nu mai are chef de glume. Problema constă în faptul că multe păcăleli au …