Laura Condruța Kovesi, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, a fost pusă sub control judiciar

Secretarul de stat American Mike Pompeo a spus, într-o audiere ieri în Camera Reprezentanților, că speră, ca împreună cu aliații occidentali ai Americii să poată să anunțe, săptămîna viitoare măsuri adiționale menite să contracareze agresiunea Rusiei în Ucraina. Pe 4 aprilie, la Washington are loc o reuniune a Alianței Nord Atlantice cu ocazia aniversarii a 70 de ani de există a organizației. In cadrul audierii de ieri, Mike Pompeo a spus că Statele Unite consideră că peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia în 2014, aparține Ucrainei și că „America doreste să rezolve această problemă”. Luna aceasta, pe 18 martie, președintele Rusiei a marcat cinci ani de la anexarea Crimeii cu o vizita în peninsulă, în timp ce Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat din nou anexarea „ilegală” a Crimeii la Rusia. In urma războiului din estul Ucrainiei și a anexarii Crimeii, cel puțin 13 000 de oameni au murit – o pătrime fiind civili – și cel puțin un milion de oameni au devenit refugiați. Declaratiile secretarului de stat american vin in preajma alegerilor prezidențiale de duminica din Ucraina.