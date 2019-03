Importanța serviciului de mentenanță pentru sistemele de asigurare cu apă

07:30

PE SCURT Propunerea blocului ACUM de a-i avea pe Maia Sandu în calitate de prim-ministru și pe Andrei Năstase ca speaker al Parlamentului constituie cumva o consecință logică a dorinței de a repartiza, ipotetic, puterea. Însă ambele candidaturi elimină orice șansă ca aceste candidaturi să fie votate, susține politologul Dionis Cenușă. PE LUNG Comentând anunțul […] The post Politolog despre propunerea blocului ACUM Maia Sandu-premier și Andrei Năstase – speaker: Elimină orice șansă ca să fie votate appeared first on Moldova.org.