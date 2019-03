20 ținute office, create de designerii autohtoni, în care te vei simți chic atât la birou, cât și la o ieșire în oraș

17:00

Mariah Carey este una dintre cele mai de succes artiste, iar azi aceasta împlinește frumoasa vârstă de 49 de ani. Cu această ocazie am colectat 10 citate inpiraționale surprinse din viața talentatei interprete. „Unele persoane vorbesc despre alte persoane, despre ce fac acele persoane, etc., etc., etc. Dar eu nu sunt acel gen de om” […]