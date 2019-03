Bani. Putere. Stereotipuri. Tendințe în domeniul egalității de gen din Moldova, Georgia și Rusia

14:30

La Chișinău a avut loc conferința internațională „Diversity in the media: Time to redefine (e)quality journalism?” (Diversitatea în mass-media: este timpul să redefinim jurnalismul de calitate pentru a asigura egalitatea?). Peste 60 de jurnaliști, editori, experți media din R. Moldova, Suedia, Belarus, Ucraina, Rusia, Georgia, Polonia au discutat despre aspectele de gen raportate la condițiile de muncă în industria mass-media și la producerea conținutului jurnalistic de calitate. Conferința a fost organizată de FOJO Media Institute din Suedia, UN Women Moldova și Asociația Presei Independente (API), cu sprijinul financiar al Institutului Suedez (SI), al Agenției suedeze pentru dezvoltare internațională (Sida) și al Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania).La deschiderea conferinței, E. S. Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în R. Moldova, a subliniat importanța respectării drepturilor omului și asigurării egalității de gen în toate domeniile și a dat asigurări că Suedia va susține și în continuare eforturile R. Moldova în implementarea reformelor în aceste domenii. „Noi conștientizăm necesitatea de a oferi atenție sporită vocilor care sunt mai puțin auzite. Toți cetățenii trebuie să fie auziți, atât bărbații, cât și femeile. Autoritățile nu pot fi eficiente fără implementarea drepturilor omului și a egalității de gen. Și nu ne referim aici doar la reflectarea…