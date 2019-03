Japonia are un nou ataşat militar în Republica Moldova

16:40

Toate persoanele trans pe care am reușit să le cunosc prin intermediul GENDERDOC-M au trecut prin perioade în care încercau să-și nege identitatea, să corespundă așteptărilor oamenilor din jurul lor. Încercau să fie ca toți și să se piardă în mulțime. Dar nu e atât de simplu, precum pare. Pentru Lera a fost extrem de […] The post Interviu cu o femeie trans din Republica Moldova / „Este insuportabilă ideea că ai un corp masculin, fiind, în esență, femeie” appeared first on Moldova.org.