Mike Pompeo anunță o serie de măsuri suplimentare cu aliați ai NATO în sprijinul Ucrainei, ca urmare a agresiunii Rusiei

08:45

BERBEC Convingerile tale profunde te fac astăzi să iei nişte decizii, care, deşi în prezent par curajoase, în ochii celor din jur chiar nesăbuite, se vor dovedi inspirate şi productive mai târziu. Acţiunile tale sunt eficiente azi. Reuşeşti să împingi o maşinărie economică, firma, instituţia, etc încă câţiva paşi pe drumul ei. Domeniul sentimental e aspectat mediocru, nu insista degeaba! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce, în viitor, dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs! TAUR Eşti un pic mai relaxat şi zâmbitor, chiar dacă nu ai niciun motiv, situaţia ta este la fel de complicată, cu Uranus în zodie... dar ai speranţe, nu? Ziua se măreşte, se face cald şi o să te descurci tu într-un fel! Totuşi, atenţie, nişte "prieteni" s-au coalizat împotriva ta şi încercă să îţi facă probleme. Nu te repezi ca taurul la o cârpă roşie, aşteaptă să vezi ce doresc stimabilii şi apoi, numai dacă este absolut necesar, treci la represalii! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispoziție ca sa zicem asa, și, mai puțin, un necaz concentrat. GEMENI Astăzi poţi fi mai clar şi poate şi mai concis în comunicare. Situaţia te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Analizează cu atenţie, reţine doar ce te interesează! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ai oarece probleme cu nişte potenţiali ostili, dar lasă-i mai întâi să-şi dea arama pe faţă! Poate mai dereanjează şi altă lume, aşa ca să ai aliaţi! RAC Luna, în scădere, dar bine aspectată îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile locuri, distracţii. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Nu reuşeşti să te încadrezi în ritm, tu vrei să fii deja în weekend. Îţi este dor de o evadare, să fii liber şi independent! Vrei altceva, dar dorinţele tale sunt legitime pentru un om normal! Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau pentru prieteni. Care nu iti fac nici o placere… Există, însă, o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi! LEU Nu te lua la întrecere cu cei mai încăpăţânaţi, sau mai tari de cap. Nu încerca să-i convingi de adevărurile tale. Este inutil! Astăzi evită ideile fixe şi nu „fugi după propria coadă”! Nu ai griji şi nici nu vrei să ai! Moralul tău e bun, oferă-ţi un moment de pauză şi de relaxare. Poate pe seară, la un concert, spectacol sau film! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat! FECIOARĂ Aspectul general al zilei favorizeză creativitatea, ideile noi. Fie că este vorba de munca ta, sau de domeniul sentimental, sau pur şi simplu de o rearanjare de primăvară a locuinţei. Azi munceşti cât toată săptămâna! Este o zi de muncă densă, fie la serviciu, fie acasă. Vremea se schimbă, trebuie să faci aranjamentele necesare pentru weekend. O mică supărare, dar pe total ziua iţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri în criză de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. BALANŢĂ Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine e o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Eşti într-o mare de tensiuni şi conflicte, dar pluteşti cu bine în corabia aspiraţiilor tale! Ai un noroc bine temperat, adică nici prea mare, nici prea mic, cum stă bine în perioada de după echinocţiul de primăvară. O veste care te interesează. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul „echilibrului” cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi, le pune in valoare. SCORPION Eşti foarte pragmatic şi gata să răspunzi dorinţelor celor din jurul tău. Probabil că de aceea ai parte de multă înţelegere, apreciere şi căldură sufletească din partea celor dragi! Stelele îţi sunt favorabile. Se poate spune, dupa conjunctura astrologică, că te bucuri de influenţe favorabile în sensul că nu o să ai astăzi niciun necaz foarte mare! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. SĂGETĂTOR Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă şi aer. Domeniul profesional, de muncă, este aspectat favorabil. Atenţie la cumpărături! Limitează cheltuielile la strictul necesar. O zi bună, poate... Eşti binedispus şi obstacolele cotidiene nu îţi mai par aşa de teribile. Reuşeşti să molipseşti de optimismul tău şi pe cei cu care te întâlneşti astăzi. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti sa cumperi echipamente pentru firmă sau pentru acasă, pentru menaj. Nu cumpăra ultima moda, vezi exact de ce ai nevoie! Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie. CAPRICORN Spiritul tău perfecţionist şi dorinţa de siguranţă şi armonie găsesc aprobarea şi susţinerea anturajului. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că e rândul lucrurilor consistene, a perfecționismului tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni şi să păstrezi vie speranţa, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute şi altele mai puţin agreabile – spun veştile, pe seară. VĂRSĂTOR Eşti gata să dai vina pe alţii pentru mai micile, sau mai marile tale necazuri. Îţi mai dau eu un motiv: stelele sunt de vină, conjunctura este nefavorabilă... Tu să fii vesel şi sănătos! Îţi faci griji. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! O să ai timpul necesar să rezolvi problemele care te obsedează. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi întâlniri reuşite, dar neconsistente. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. PEŞTI Ziua de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. Se întâmplă ceva... O veste, la serviciu, te lămureşte! Afacerile personale, mai ales cele sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o posibilă problemă de comunicare. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil!