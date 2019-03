Meteo în Chișinău: 28.03.2019

09:50

Vasile Nicolaescu este inspector de patrulare. Aseară în jurul orei 18:00 se afla, împreună cu un coleg de-al său, la sensul giratoriu de pe strada Calea Ieșilor din capitală pentru a fluidiza traficul. Bărbatul spune că la un moment dat, o soferiță a oprit lângă ei și le-a cerut ajutorul. Inspectorul spune că atât el, cât și colegul său au avut emoții.Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: „Ieri in jurul orelor 17:30, ne aflam la defluidizare împreună cu colegul meu – Rustam Dintiu. Catre noi s-a apropiat o unitate de transport și s-a stopat brusc. Din mașină a coborât șoferița, o doamnă care ne-a rugat să-i acordăm ajutor. Privind-o pe dumneaei am văzut că este însărcinată și i-am propus colegului să urce la volanul mașinii ei, iar eu am urcat în mașina de serviciu și am dus-o din sectorul Buiucani la Botanica, la spitalul nr. 1.