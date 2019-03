Zeci de foşti oficiali sovietici au fost condamnaţi pentru crime de război, în Lituania

17:05

Ford Motor se retrage de pe piaţa auto rusă şi închide cele două mari uzine din ţară (Vsevolozhsk, de lângă Sankt Petersburg şi Naberezhnye Chelny din Tatarstan), din cauza performanţelor sub aşteptări din ultimii ani, informează publicaţiile Financial Times şi The Moscow Times, citate de Agerpres.