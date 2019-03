Theresa May promite că va demisiona în următoarea fază a Brexitului

16:10

Coutinho nu a impresionat de la venirea la Barcelona, care l-a cumpărat de la Liverpool, în ianuarie 2018, pentru 120 de milioane de euro, plus bonusuri. Brazilianul este dorit de Manchester United, astfel că gruparea blaugrana se gândeşte că "diavolii" ar putea accepta schimbul. Asta şi pentru că Rashford mai are contract doar până în iunie 2020 şi a refuzat momentan să semneze o nouă înţelegere cu gruparea de pe Old Trafford. Barca mai are o variantă de schimb pentru United, în afara lui Phili...