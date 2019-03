Străzile unde sunt ambuteiaje în chișinău

14:45

Favoritul competitiei si numarul 1 mondial, Novak Djokovic a parasit turneul american inca din faza optimilor dupa ce spaniolul Roberto Bautista-Agut l-a batut in 3 seturi. Campionulul de la Miami va incasa un premiu de peste 1 milion de euro. In primul set, Novak Djokovic a dictat legea pe teren, in duelul cu Bautista-Agut. Sarbul a cedat un singur game, si a finalizat actul in doar 33 de minute, scor 6 la 1. In actul secund, numarul 1 mondial a pierdut din tarie, permitandu-i jucatorului spaniol sa revina in joc si sa castige setul cu 7 la 5. In decisiv, Bautista, numarul 25 in clasamentul ATP, l-a trimis acasa pe numarul unu mondial dupa ce a castigat, scor 6 la 3. Bautista il va intalni in sferturile de finala pe americanul John Isner, favoritul publicului, care s-a impus greu in fata britanicului Kyle Edmund.