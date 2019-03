Percheziții într-un teatru din suburbia Moscovei în ajun de Ziua Mondială a Teatrului

13:20

PE SCURT Deputații blocului electoral ACUM au anunțat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, că propun candidatura președintelui Platformei DA Andrei Năstase în funcția de președinte al Parlamentului. Totodată, blocul a înaintat candidatura președintei PAS Maia Sandu – în funcția de premier. The post Blocul ACUM îl propune pe Andrei Năstase în funcția de președinte al Parlamentului, iar pe Maia Sandu – în funcția de premier// VIDEO appeared first on Moldova.org.