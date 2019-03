Cum să treci fără emoții la interviul de angajare. 10 întrebări frecvente și răspunsurile perfecte la ele

13:20

Am admirat-o cum face sport și în al treilea trimestru de sarcină, dar și pentru felul cum arată. Prezentatoarea Inesa Voscoboinic este o graviduță plină de forță, zâmbitoare și foarte stilată. Am surprins-o alături de soțul ei, în imagini de arhivă foarte prețioase pentru familia lor, și am reușit s-o descoasem despre stilul de gravidă […]