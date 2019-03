Vântul a smuls acoperișul unei stații PECO din capitală. Patru mașini avariate, iar în una a rămas blocat un bărbat// VIDEO

10:30

PE SCURT Un bărbat din raionul Cantemir a fost condamnat la 12 ani închisoare, în penitenciar de tip închis, fiind recunoscut vinovat de violul fiicei sale vitrege minore. Acesta a fost luat sub strajă chiar din sala de judecată. Procurorii au demostrat că, în intervalul lunilor ianuarie-august 2016, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, […]