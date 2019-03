Generalul american Ben Hodges, despre o nouă „cortină de fier”: Țări ca R.Moldova, Georgia, Ucraina consideră că Rusia își poate permite ceea ce nu-și permite în raport cu statele NATO

11:50

Constructorul auto francez Renault SA, proprietarul Dacia, intenţionează să relanseze discuţiile în vederea unei fuziuni cu partenerul japonez Nissan Motor Co Ltd în următoarele 12 luni, acesta fiind primul pas spre crearea unui conglomerat auto mai mare care va implica o ofertă comună pentru preluarea Fiat Chrysler Automobiles NV, informează un articol publicat miercuri în cotidianul Financial Times care citează surse apropiate de planurile grupului francez.