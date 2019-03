Igor Dodon a avut o întrevedere cu Oleg Vasnețov: Șeful statului a salutat faptul că în Rusia au demarat activitățile de marcare a Anului Republicii Moldova (VIDEO)

12:10

Președintele Igor Dodon spune că în cadrul discuțiilor pe care le-a avut marți cu liderii Partidului Socialiștilor, Partidului Democrat și blocului ACUM a văzut că toate aceste trei formațiuni sunt deschise pentru dialog. Potrivit șefului statului, acest lucru anterior nu a existat, transmite IPN. • "Am văzut dorința de a merge la dialog și eu consider că acesta este un succes, al meu personal că am putut să obțin acest pas înainte", a menționat Igor Dodon în cadrul emisiunii "Glavnîi vopros" de...