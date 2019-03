Fostul premier Iurie Leancă va candida la europarlamentare, pe lista partidului PRO România

16:10

Pe 31 martie 2019, ultima duminică a lunii, la ora 2.00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova va avea loc trecerea la timpul de vară prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte, a anunțat astăzi Ministerul Economiei și Infrastructurii. Totodată instituția a precizat că la anul Republica Moldova va adopta aceeași poziție ca […]