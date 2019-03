Astronauţii americani vor reveni pe Lună până în 2024

08:45

Evenimente 1446: Franța: S-a emis o ordonanță regală, care a plasat Universitatea sub jurisdicția Parlamentului. 1625: Carol I a devenit rege al Angliei, Scoției și Irlandei. 1697: Sinodul de la Alba Iulia, convocat de mitropolitul Teofil, a adoptat Unirea cu Roma, act care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma. 1703: Rusia: Împăratul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg. 1849: La Frankfurt, în timpul Revoluției Germane 1848/49, Adunarea Națională a decis, numita Paulskirchenverfassung („Constituția de la Paulskirche”), prima constituție democratică în Germania. După anunț în ziua următoare intră în vigoare, însă nu poate fi aplicată. 1850: Primul număr al revistei săptămânale Household Words, de Charles Dickens a fost publicat la Londra. 1886: Celebrul luptător apaș, Geronimo, se predă armatei americane; se încheie faza principală a războaielor apașe. 1899: Guglielmo Marconi a realizat prima legătură telegrafică fără fir între Anglia și Franța. 1907: Aflat la Paris, Constantin Brâncuși, ucenic al sculptorului August Rodin, a hotărât să părăsească atelierul acestuia, rostind celebrele cuvinte: “Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă”. Tot din acel an, Brâncuși a renunțat la modelajul tradițional, lucrând direct în piatră. 1914: A fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut în același an de Comitetul Internațional Olimpic. 1918: Unirea Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu România, prin decizia Sfatului Țării; acesta a fost începutul procesului de formare a României Mari. 1933: Japonia a părăsit Liga Națiunilor. 1958: Nikita Hrușciov a devenit premier al Uniunii Sovietice. 1977: Două aeronave aparținând Pan American și KLM, din cauza ceții, s-au ciocnit în Tenerife, ducând la moartea a 583 de pasageri. 1990: Organizația Studenților din Universitatea de Vest Timișoara (OSUT) și-a câstigat personalitatea juridică, având ca scop reprezentarea și apărarea intereselor studenților din Universitatea de Vest din Timișoara. 1993: Jiang Zemin a devenit președinte al Republicii Populare Chineze. 1994: La alegerile parlamentare din Italia, Partidul Forza Italia a lui Silvio Berlusconi a devenit o forță dominantă, care i-a permis să-și formeze un guvern de centru-dreapta. Nașteri 972: Regele Robert al II-lea al Franței (d. 1031) 1785: Regele Ludovic al XVII-lea al Franței (d. 1795) 1797: Alfred Victor de Vigny, scriitor francez (d. 1863) 1784: Sándor Kőrösi Csoma, filolog secui (d. 1842) 1845: Wilhelm Conrad Röntgen, fizician german, laureat al Premiului Nobel (d. 1923) 1871: Heinrich Mann, scriitor german (d. 1950) 1888: Alexei Mateevici, scriitor român basarabean (d. 1917) 1901: Eisaku Sato, politician japonez, laureat al Premiului Nobel (d. 1975) 1908: Șerban Țițeica, fizician român, membru al Academiei Române (d. 1985) 1912: James Callaghan, prim-ministru al Regatului Unit (d. 2005) 1927: Mstislav Rostropovici, violoncelist, dirijor rus 1931: Virgiliu N. Constantinescu, inginer român, membru și președinte al Academiei Române (d. 2009) 1935: Abelardo Castillo, scriitor argentinian 1936: Nicolae Drăgușin, pictor român 1942: Michael York, actor britanic 1943: Nicolae Pescaru, fotbalist român 1946: Andy Bown, basist și compozitor englez (Status Quo și Judas Jump) 1950: Tony Banks, muzician englez (Genesis) 1952: Gheorghe Tadici, antrenor român de handbal 1953: George Copos, om de afaceri, politician român 1956: Floarea Calotă, solistă română de muzică populară 1963: Quentin Tarantino, regizor american 1968: Cristian Bădiliță, teolog, eseist, traducător român 1969: Mariah Carey, cântăreață, compozitoare, producător și actriță americană 1971: David Coulthard, pilot soțian de Formula 1 1971: Matthew Pegg, basist englez (Procol Harum) 1975: Fergie, cântăreață pop americană (The Black Eyed Peas și Wild Orchid) 1976: Roberta Anastase, politician român 1981: Cacau, fotbalist german de origine braziliană Decese 1378: Papa Grigore al XI-lea (n. cca. 1336) 1462: Vasili al II-lea, Mare Cneaz al Moscovei (n. 1415) 1482: Maria de Burgundia (n. 1457) 1613: Sigismund Báthory, principe al Ardealului (n. 1573) 1615: Margareta de Valois, regină a Franței și Navarrei, soția lui Henric al IV-lea (n. 1553) 1625: Regele Iacob I al Angliei (n. 1566) 1770: Giovanni Battista Tiepolo, artist italian (n. 1696) 1854: Carol al III-lea, Duce de Parma (n. 1823) 1875: Edgar Quinet, istoric francez (n. 1803) 1879: Prințul Waldemar al Prusiei (n. 1868) 1898: Francisca a Braziliei, fiică a împăratului Pedro I al Braziliei (n. 1824) 1923: James Dewar, chimist, inventator și fizician scoțian (n. 1842) 1952: Ion Alexandru Bassarabescu, scriitor român (n. 1870) 1967: Jaroslav Heyrovský, chimist ceh, laureat Nobel (n. 1890) 1968: Iuri Gagarin, cosmonaut rus, primul om în spațiu (n. 1934) 1981: Mao Dun, scriitor chinez (n. 1895) 1985: Pompiliu Marcea, critic și istoric literar (n. 1928) 2002: Billy Wilder (Samuel Wilder), regizor, laureat a șase premii Oscar (n. 1906) 2008: George-Mihail Pruteanu, lingvist, eseist și politician român (n. 1947) 2018: Stéphane Audran, actriță franceză de film și televiziune (n. 1932) 2018: Aimée Iacobescu, actriță română (n. 1946)