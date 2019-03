FOTO. Iarnă în plină primăvară

09:00

De vorbă cu Vera Buga, primara orașului Cornești, raionul Ungheni[caption id="attachment_44783" align="alignright" width="300"] Vera Buga[/caption]Pe vremuri, orașul Cornești era o localitate bine dezvoltată, cu multe întreprinderi, magazine de tot felul, cu o școală foarte mare și bună… Cum ați descrie, doamnă primar, Corneștiul de azi?Of. Încep cu un of. E o localitate care… moare. Sincer. Am examinat listele pentru alegeri: din 1919 de alegători înscriși în ele vreo 800 sunt plecați. Sunt plecați de ani de zile, cu toată familia.La Cornești s-au închis aproape toate întreprinderile. Eu am lucrat cândva contabilă la ”Agroservice”. Era o întreprindere mare, cu mulți angajați, cu venituri mari. Acum, e pustiu acolo. Ți-i groază.De ce se întâmplă așa? Oamenii caută un loc de trai mai bun, un serviciu mai bine plătit. Plecând peste hotare, găsesc acolo ceea ce caută. După doi-trei ani, își iau și familiile. Dacă ar fi măcar infrastructura dezvoltă în Cornești, să avem apeduct, canalizare…Despre asta și voiam să discutăm. Se știe: problema cea mai mare în orașul Cornești, unde există numeroase blocuri locative multietajate, este lipsa apeductului și canalizării.Așa e. Când am venit în funcția de primar, imediat și m-am și apucat de rezolvarea acestei probleme. Proiectul tehnic era din 2003, dar nimeni nu a reușit să găsească surse de finannțare. L-am actualizat, am depus cererea de finanțare la Fondul Ecologic, în 2015. Primul contract pe care l-am semnat a fost de un million de lei. Consiliul raional ne-a acordat o contribuție de 500 mii de lei. Astfel, am executat lucrări de un million 700 mii de lei. În a doua etapă ni s-a oferit cinci milioane de lei. Consiliul raional ne-a oferit 300 mii de lei plus 64500 lei – contribuția comunității. În total, la ziua de azi, sunt îndeplinite lucrări în sumă de 8 milioane 779 mii 700 lei.Mai este mult de lucru? Au fost realizate circa 40 la sută din lucrări. Dar foarte costisitoare sunt stațiile de tratare și epurare a apei. E nevoie de vreo 15 milioane de lei, poate și mai mult. Sistemul de apeduct și canalizare este construit aproape pe jumătate Per total, vor fi construiți 7,5 km de apeduct și 3,5 km de canalizare. Sperăm să avem finanțări și în continuare.În câți ani corneștenii vor beneficia de apă potabilă?Când am pornit, ne-am propus într-un an și jumătate să finalizăm, dar, din motive financiare, termenul a fost extins până în 2020.Probleme în Cornești, la ora actuală, presupun, sunt multe. Da. Drumurile sunt rele. Am reușit să reabilităm, în cadrul Programului ”Drumuri bune pentru Moldova”, drumul spre gara feroviată și cel spre cimitir. Am planificat, pentru anul acesta, 1 km în orașul Cornești și 1 km - la Romanovca. Vom vedea ce vom putea face și câți bani vor fi oferiți în acest scop.Ce număr de populație are orașul Cornești în prezent?Circa 2800 de locuitori. Când am început activitatea la primărie, în calitate de contabilă, în anul 1990, erau vreo 4000 de locuitori. Se nasc mult mai puțini copii. Și căsătorii sunt foarte puține. Numărul elevilor în școală a ajuns la 246.246 de elevi? Când am absovit eu această școală, erau aproape 1000. Doar în clasele absolvente au fost în acel an peste 125 de elevi. Așa e. Îmi amintesc că erau câte cinci clase de a zecea.Și acum au rămas, per total, mai puțin de 250 de elevi. Iar gimanziul are două edificii mari…Gimnaziul activează, la momentul de față, într-o clădire. Cealaltă e conservată. Doar în partea din față, la parter, am transferat biblioteca publică. Datorită Programului Novateca, am adus cinci calculatoare, dar și alt echipament. Avem o bibliotecară tânără, Cristina Sîrbu. E foarte activă. În fața bibliotecii am construit un teren de joacă pentru copii, un teren de fitness.Deci, se conturează un centru cultural și de agrement. Cam așa. Mi-aș dori să putem repara fațada clădirii. Dar acea clădire e în gestiunea gimnaziului. Primăria nu are bani pentru a o repara. Avem un buget auster, de doar 4 milioane 706 mii, din care 2 milioane 700 sunt destinate grădiniței.Și venituri proprii?Vreo 700 mii de lei.Din câte știu, oamenii plătesc impozitul funciar în primăria satului Cornești.Da, toate gospodăriile țărănești plătesc impozitul în primăria satului Cornești, chiar dacă terenurile sunt în orașul Cornești. Spre exemplu, stația PECO de la intrarea în orașul Cornești dinspre Ungheni este amplasată pe teritoriul ce aparține satului Cornești. Sau iazul. Tot e pe terenul ce aparține satului Cornești. Și toți plătesc acolo impozitele.Avem Cornești sat, avem Cornești oraș - două localități despărțite doar de calea ferată. Același nume creează numeroase confuzii. În plus, sunt probleme de genul celei despre care am discutat, cu terenurile care, de facto, sunt în orașul Cornești, dar de iure aparțin satului Cornești. Nu credeți că ar fi binevenită o fuziune a celor două localități și crearea unei singure primării? Ar fi bine. Am avea și un buget mai mare, și posibilități mai mari de a atrage investiții. Cu vreo zece ani în urmă, s-a discutat despre un eventual referendum pentru a uni cele două localități. Nu s-a mai dus la bun sfârșit. E clar că fiecare trage la turta sa. Personal, cred că am avea de câștigat cu toții.Câți agenți economici sunt în orașul Cornești?Cu viză de reședință - vreo 30. Dar activează și plătesc impozite doar trei-patru.Fără oameni, fără întreprinderi, fără apeduct și canalizare… De ce se mai numește oraș? Probabil, pentru că nu avem pământuri. Cred că din acest motiv am primit, în anul 1995, statutul de oraș.Cum vedeți viitorul localității? E greu de spus. Dar sunt optimistă. Poate vor veni oameni tineri, care să aibă grijă de populație , de sate... Poate că deputații aleși în circumscripțiile uninominale vor fi mai aproape de oameni, să cunoască mai bine problemele noastre.Veți mai candida pentru funcția de primar?Nu știu. Familia mea e categoric împotrivă. Să știți că nu-i simplu. De când sunt primar, aproape că nu-mi văd nepoții. În plus, m-am ales cu multe probleme de sănătate. Voi decide mai aproape de alegeri.