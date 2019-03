Selecţionata Norvegiei a egalat Suediei la ultima fază scor 3-3

08:45

BERBEC Cu Soarele în zodie ai o viaţă complicată şi probleme complexe. Situaţii pe care le poţi rezolva cu diplomaţie şi calm, ca apoi să-ţi continui drumul intereselor tale! Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor şi vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Nu pleca la drum! TAUR Cu Marte și Uranus în zodia ta, este timpul să faci pace cu cei ostili şi să ai armonie, fără atacuri verbale. Ai nevoie de linişte pentru realizarea intereselor tale. Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depui efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. "Totul este bine", vorba cântecului... şi aceasta stă scris în stele. GEMENI Ai o zi favorabilă, ai timp să analizezi şi să găseşti măsurile necesare pentru corectarea unor minusuri din viaţa ta. Îmbunătăţirea calităţii vieţii tale trebuie să fie scopul tău permanent! Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. RAC Fii stăpân pe tine, nu te lăsa intimidat, nu te uita în jos! Conjunctura favorizează domeniul personal, sentimental. Poţi încerca să lămureşti o situaţie mai veche, care te obsedează! Trebuie să te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur. Sunt multi care te plac, ba chiar eşti iubit! Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încearcă să te bucuri de ea! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu, sau de la un Geaman, din familie. LEU Nu e o zi favorabilă pentru discuţii, comunicare şi negocieri. Treci printr-o eclipsă de formă şi nu evaluezi bine situaţiile. Încearcă să nu te împlici, să amâni tot ceea ce pare important! Astăzi eşti şi tandru şi intelept, iar norocul îţi surade. O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. FECIOARĂ Conjunctura astrală avantajează în special domeniul sentimental. Ştii cum se spune: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Este bine să eviţi astăzi orice cheltuială importantă. Eşti prea stresat, prea tensionat! Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu o Berbecuţă, sau un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. BALANŢĂ Trebuie să găseşti un just echilibru între activitatea ta profesională şi viaţa personală. Pretenţiile corporatiste nu îţi lasă loc pentru prieteni, familie, dragoste, credinţă. Fă-ţi timp! Astăzi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi dar fii atent la preţ, termen de valabilitate, sau garanţie. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este relativ obositoare, ai multe lucruri de făcut, de rezolvat! SCORPION Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, nu ai probleme astăzi. Uneori noul, schimbarea, ascunde probleme şi necazuri pe care nu le poţi dovedi. Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! Dacă eşti obligat de meserie să "faci frumos" şi să zâmbeşti tot timpul, azi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele. SĂGETĂTOR Conjunctura horoscopului tău arată că preocuparea ta ar trebui să fie menţinerea “status quo ante” , poate este vorba de o situaţie, sau o poziţie actuală, care te avantajează, sau îţi place Dimineaţa, trebuie doar să discuţi, să dialoghezi, să negociezi, pentru a găsi o soluţie la blocajul de astăzi. Nu este nimic extraordinar, doar "faulturi de joc", nu te ambala inutil! De dimineaţă ai un plan, un scop, o motivaţie, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti un nativ bun! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă! CAPRICORN Ai griji şi asta te obsedează. Rezolvă-le, sau uită-le, starea ta de spirit nu este productivă şi nici sănătoasă. Nu este nici drobul de sare, nici sfârşitul lumii, doar o indispoziţie! Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este... perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten. VĂRSĂTOR Domeniul profesional nu este prea bine aspectat. Orele de serviciu pot trece repede şi plăcut dacă îţi place ceea ce faci. Dacă nu, găseşte o motivaţie. Banii, de exemplu. Nu pleca la drum, pe seară! Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile... terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece! PEŞTI Ai o conjuncție în zodie, Mercur, retrograd, cu Neptun. Organizează-te cu iscusinţă şi pasiune. Faci impresie bună şi dai de înţeles că eşti competent şi ştii ceea ce faci. În meserie, profesie, dar şi în dragoste. Totul e să faci impresie bună! Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber. Vin Sf. Paşti, apoi vara cu concedii şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!