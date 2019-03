Bosnia-Herţegovina - Moldova 4-0 la tineret

09:50

Proiectul a prevăzut asigurarea celor două localităţi cu peste 2500 de pubele si peste 6000 de saci pentru colectarea deşeurilor. „Locuitorii au primit pubele, au primit saci, am făcut multe investigaţii, mese rotunde, am organizat activităţi interesante cu copii din scoli, din grădiniţe care sperăm ca vor duce la formarea conştiinţei ecologice şi vor ajuta la rezolvarea problemelor ce ţin de colectarea deşeurilor”, a menţionat Maria Nikorych, primăriţa localităţii Noua Suliţă din Ucraina „Am co...