Politolog apropiat al fostului bloc ACUM, dezamăgit de Sandu și Năstase: „Fac un joc al nervilor”

Cuplurile se cearta de 312 ori pe an, cel mai des joia, la ora 20.00. Este concluzia unui sondaj realizat recent în Marea Britanie. Cele mai frecvente motive pentru discutii in contradictoriu sunt zapparea intre canalele TV, lasarea prosopului umed pe pat si alte astfel de nimicuri, conform The Telegraph. Oricat de neimportante ar parea,…