După discuții neconcludente: președintele Dodon propune reluarea negocierilor privind formarea unei majorități pe 2 aprilie

16:40

Preşedintele Romaniei Klaus Iohannis are discuții în aceasta după-amiază cu reprezentanţi ai societăţii civile privind posibila organizare a unui referendum pe tema justiţie. În urmă cu o săptămână, șeful statului român spunea că este „aproape hotărât'' să convoace referendumul pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. Potrivit Hotnews.ro la discuții participă reprezentanţi ai Funky Citizens, Expert Forum, Centrul de Resurse Juridice, Iniţiativa România, Asociaţia Decembrie 89, FreedomHouse România, Centrul Român de Politici Europene, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul pentru Inovare Publică, Geeks for Democracy, #Rezistenţa, Vă Vedem din Sibiu, Curaj înainte, Umbrela Anticorupţie Cluj-Napoca, VeDem Just, Active Watch, Consiliul Tineretului din România, Grupul pentru Dialog Social, Corupţia Ucide, jurnalistele Emilia Şercan şi Mădălina Roşca.