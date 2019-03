Nu s-a putut abține! Ironia lui Khabib Nurmagomedov dupa ce Conor McGregor și-a anuntat retragerea din MMA

17:20

„Noi am făcut public modul în care putem scoate țara din acest impas. Blocul ACUM pornește de la problemele majore care necesită soluționare urgentă - dezoligarhizarea țării și eliberarea instituțiilor, după care urmează soluționarea celorlalte probleme cu care se confruntă cetățenii. Am venit cu un pachet de legi menit să elibereze instituțiile statului. Astăzi am anunțat că ne putem asuma responsabilitatea chiar și cu un guvern minoritar, după alegerea președintelui Parlamentului”, a declarat...