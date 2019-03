Când va fi ales noul președinte al Academiei de Științe

20:40

Acestia spun ca s-ar fi simtit expulzati din formatiune, in timp ce liderul lor, Tudor Deliu, afirma ca nu stie inca nimic despre decizia lor de a pleca.Ieri la sedinta Consiliului Politic National a Partidului Liberal Democrat a pervenit o cerere semnata de 51 de membri, prin care s-a cerut demiterea tuturor vicepresedintilor partidului si revocarea Biroului Permanent Central.“Noi am avut 6 vicepresedinti. Consiliul considera ca este un numar prea mare de vicepresedinti, trebuie sa revenim la un numar mai mic.”Printre acesti vicepresedinti se numara deputata de pe listele ACUM – Maria Ciobanu, candidatul la parlamentare care a pierdut scrutinul in favoarea lui Vlad Plahotniuc pe circumscriptia de la Nisporeni, Ion Terguta, liderul precedent al PLDM – Viorel Cibotaru sau fostul ales al poporului – Vadim Pistrinciuc. Cererea de demitere nu ar fi fost motivata corespunzator, comenteaza Terguta.