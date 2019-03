O saptamana pana la Gala Premiilor Pietei Asigurarilor: Vezi clasamentele judetene si regionale ale brokerilor!

16:15

Ar trebui ca utilizatorii de masini autonome sa fie instruiti cu privire la caracteristicile vehiculului inainte de utilizare? La aceasta intrebare au incercat sa raspunda autorii studiului "What Do We Tell the Drivers? Toward Minimum Driver Training Standards for Partially Automated Cars", publicat de Jurnalul de Inginerie Cognitiva si de luare a deciziilor, citat de Insurance Journal.