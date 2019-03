Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea orei de vară

08:30

PE SCURT Un polițist din Moscova va fi judecat, după ce a cerut 100 mii de ruble ( 1559 dolari) de la un moldovean ca să-i returneze lucrurile fratelui său care a murit în capitala rusă. Inițial, moldoveanul a negociat cu polițistul reducerea sumei de la 100 mii la 50 mii de ruble, dar apoi […] The post Un polițist rus a cerut 100 mii de ruble de la un moldovean ca să-i returneze lucrurile fratelui său care a murit la Moscova appeared first on Moldova.org.