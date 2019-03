UIMITOR! Un bebeluș din Moldova a hotărât să vină pe lume în timp ce mama sa era la volan

02:50

Roger Federer l-a învins pe Radu Albot în a doua rundă de la ATP Masters 1000 „Miami Open 2019", cu scorul 6-4, 5-7 și 3-6. Moldoveanul a învins în primul set cu scorul 6-4, însă în următoarele două i-a cedat elvețianului. Confruntarea a durat peste 2 ore.