Astăzi în Moldova și în lume

11:00

Șefa cabinetului Marii Britanii, Theresa May, are anunțată astazi o ședință a guvernului său pentru a discuta procesul Brexit în continuare și la care s-ar putea decide și soarta sa la cîrma cabinetului de la Londra. Doamna May este criticată de unii membri ai partidului său, Conservator, pentru modul în care a gestionat negocierile cu Bruxelles-ul pe tema Brexit. Uniunea Europeană i-a acordat un răgaz pîmă pe 12 aprilie pentru a obține sprjinul Parlamentului de la Londra pentru acordul negociat cu Bruxelles-ul sau să găsească o alternative valabilă care ar pute include o amînare mai îndelungată a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. La weekend in jur de un milion de oameni au protestat la Londra împotriva Brexit.O petiție online împotriva Brexit a adunat deja patru milioane de semnături în doar trei zile. În referendumul din iunie 2016, 17,4 milioane de britanici, sau 52% din participanți, au votat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar alte 16,1 milioane, sau 48%, împotrivă.