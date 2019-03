Caz șocant! Biserici jefuite de 2 minori în raionul Sângerei

21:40

O autocisternă încărcată cu sodă caustică s-a răsturnat, vineri seara, la ieşirea din municipiul Huşi, judeţul Vaslui. Autocisterna, înmatriculată în Republica Moldova, era condusă de un cetăţean moldovean în vârstă de 49 de ani, care a fost transportat la spital, transmite IPN. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, conducătorul...