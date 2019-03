Vicepreședinții PLDM, demiși! Terguță, Cibotaru, Ciobanu spun că vor să plece din partid

Opt membri PLDM au de gând să-și depună carnetul de partid după ce au fost demiși din funcțiile de decizie din partid. Printre ei, deputata ACUM Maria Ciobanu sau candidatul la parlamentare pe circumscripția de la Nisporeni - Ion Terguță. Aceștia spun că s-ar fi simțit expulzați din formațiune, în timp ce liderul lor, Tudor Deliu, afirmă că nu știe nimic despre decizia lor de a pleca. Ieri, la ședința Consiliului Politic Național a Partidului Liberal Democrat a parvenit o cerere semnată de 51 de membri, prin care s-a cerut demiterea tuturor vicepreședinților partidului și revocarea Biroului Permanent Central. “Noi am avut 6 vicepreședinți. Consiliul consideră că este un număr prea mare de vicepreședinți, trebuie să revenim la un număr mai mic.” Printre acești vicepreședinți se numară deputata de pe listele ACUM – Maria Ciobanu, candidatul la parlamentare care a pierdut scrutinul în favoarea lui Vlad Plahotniuc pe circumscripția de la Nisporeni, Ion Terguță, liderul precedent al PLDM – Viorel Cibotaru sau fostul ales al poporului – Vadim Pistrinciuc. Cererea de demitere nu ar fi fost motivată corespunzator, comentează Terguță. “Noi nu am avut dreptul nici măcar să ne prezentăm punctul de vedere asupra acestei probleme. Nouă ni s-a cerut în mod imperativ să se supună la vot această decizie și s-a votat pur si simplu. Am fost pur și simplu expulzați în felul ăsta din partid”, a declarat vicepreședintele demis al PLDM, Ion Terguță, pentru PRO TV. De aceea, acesta își va depune carnetul de partid. La fel o va face Viorel Cibotaru, care vorbește că și Maria Ciobanu va acționa în același mod. Deputata a răspuns la telefon ca să confirme, iar vicepreședintele de până acum Vadim Pistrinciuc a menționat că el demult a decis să se retragă din politică. “Nu doar eu, toți membrii Biroului își vor depune demisia din partid, unii au făcut-o deja”, a mai spus Terguță. Terguță îl învinuiește pe Deliu că intenționat nu ar fi vrut să pună în discuție anumite chestiuni, la ședință. “Noi am vrut să aflăm cu permisiunea cui anumiți responsabili din partid au participat în calitate de independenți în alegeri, iar președintele Partidului a încercat să îi protejeze și așa Biroul a fost demis”, a conchis Ion Terguță. Terguță s-a referit la Alexandru Bujorean, care a participat independent la scrutinul din februarie pe circumscripția 41 care cuprinde Cantemir și Leova. Deliu a comentat că spusele lui Terguță sunt niște aberații. Respectivii care au de gând să-și depună carnetul de partid spun că e devreme pentru a preciza dacă vor adera în continuare la alte formațiuni. sursa: protv.md

