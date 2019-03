Un an de la tragedia din „Зимняя вишня”. Ce a schimbat incendiul în care au murit 60 de oameni

15:40

La sfârșitul acestei săptămâni, a fost inaugurat iluminatul public stradal pe șos. Muncești. Lungimea traseului iluminat este de 7,5 km (de la str. Grădina Botanică până la bd. Dacia). Lucrările au fost executate pe parcursul a 1,5 luni, fiind instalați 237 de piloni și corpuri de iluminat pe bază de LED. Costul total al lucrărilor […] The post O stradă din capitală s-a ales cu iluminat stradal, după ce timp de 30 de ani era scăldată în beznă appeared first on Moldova.org.