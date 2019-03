Medicul, vizat în dosarul „mitei pentru judecători”, va plăti o amendă de 115 mii lei

14:30

Ieșim din casă și ne învăluie o pelerină gri, ticsită cu praf și pungi aruncate la întâmplare și atunci ne întrebăm de cât timp nu au mai fost măturate străzile acestui oraș. Pornind de la acest gând, descoperalocuri.ro vă propune să descoperiți cinci orașe curate din Europa, unde vrei să te plimbi, să stai afară […] The post Top 5 cele mai curate orașe din Europa. Avem de la cine învăța appeared first on Moldova.org.