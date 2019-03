Un român, anunţat în căutare pentru traficarea a patru moldovence, a fost reţinut în Grecia

10:41

Prima victorie pentru Radu Albot în proba de dublu a turneului ATP Masters 1000 Miami Open 2019. „Jucătorul nostru s-a calificat în runda a doua împreună cu partenerul său din Georgia, Nikoloz Basilashvili", anunță Federația Națională de Tenis din Moldova. În prima fază a competiției de dublu, perechea Albot – Basilashvili a învins duetul nipono-britanic Ben […]