Un cetăţean român, extrădat din Grecia în Republica Moldova: Ar fi traficat în scop de exploatare sexuală patru moldovence

13:20

Giganții de pe continent au pus ochii pe Kante. Real Madrid, PSG și Juventus Torino au intrat pe fir pentru transferul mijlocașului francez. Întrebat despre interesul celor mai puternice echipe din Europa, N'Golo Kante spune că, în momentul de față, se gândește doar la Chelsea. "Astăzi sunt la Chelsea și ceea ce se spune în alte părți nu are importanță. Chiar dacă mă sună Zidane, nu e important. Sunt la Chelsea și sunt concentrat pe asta", a spus N'Golo Kante, conform AS, care mai are contract c...