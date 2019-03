Igor Dodon cheamă la dialog. Liderii PSRM, PDM şi cei ai blocului ACUM, invitați la Reședința de Stat// VIDEO

08:50

E o săptămână încărcată când ai impresia că nu mai reușești să le faci pe toate și de aceea, de cele mai multe ori, preferi să-ți schițezi planuri pentru următoarea lună, fiind convins că atunci vei avea suficient timp să le duci la îndeplinire. Însă, aceasta este o simplă deziluzie, susțin experții. Profesoara Ashley Whillans […] The post Cum ne jucăm cu timpul. De ce nu e bine să ne facem planuri pe termen lung appeared first on Moldova.org.