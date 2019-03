Dieta Rina cu care sute și mii de persoane s-au transformat: principii de alimentație

Probabil cea mai populară dietă printre femeile din România – Rina, are milioane de adepți în toată lumea. Rina este mai degrabă un regim de viață sănătos, care respectă principii clare și aducătoare de multe kilograme în minus. Dieta are 2 faze, Rina 1 și Rina 2. În prima fază, de trei luni, se realizează slăbirea. Următoarele trei luni sunt dedicate menținerii. În jumătate de an, un om motivat și ambițios își poate transforma viața total. Pe cântar va avea cel puțin 10 kilograme în minus. Se s...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Odoras