Un pilot a furat un avion și l-a prăbușit peste o casă, ca să-și ucidă soţia (FOTO/ VIDEO)

Acum exact 20 de ani, pe 24 martie 1999, la ora 21 (ora Bucurestiului), avioanele NATO au inceput bombardarea Iugoslaviei, imediat dupa esecul negocierilor de pace de la Chateau de Rambouillet. Exact atunci s-a prabusit linia pe care politologul american Samuel Phillips Huntington o trasase in 1993 intre Europa de Vest (catolica si protestanta) si Europa de Est (ortodoxa) . Este si ziua in care Occidentul a inceput sa se mute incet spre Est, ingloband Romania. Este, pentru Europa, asa-numitul "point of no-return", ziua in care razboiul din Kosovo a pus statele in pozitia de a alege neechivoc tabara in care urmau sa se situeze. Si daca multi au sovait (cum a fost cazul Greciei, de exemplu), Romania a ales tabara fara sa clipeasca.