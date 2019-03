A fost lansat proiectul „Costești – Capitala Tineretului 2019” (FOTO)

17:00

Fostul președinte al raionului Criuleni, Veaceslav Burlac, a venit cu un mesaj, pe o rețea de socializare, cu privire la demisia sa din funcție, dar și privind investirea unui nou președinte al raionului, informează Provincial. „Orice început are sfârșit, iar orice sfârșit are un început… Astăzi, în interesul raionului Criuleni, în beneficiul fiecărui cetățean a […] Post-ul Ex-președintele raionului Criuleni despre demisia sa: Orice început are sfârșit, iar orice sfârșit are un început apare prima dată în Provincial.