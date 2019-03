Astăzi în Moldova și în lume

18:20

La Londra are loc un amplu protest al britanicilor care sunt împotriva ieșirii țării lor din Uniunea Europeană. Potrivit Reuters, la demonstrație iau parte sute de mii de oameni pentru a cere Guvernului conservator condus de Theresa May să organizeze un nou referendum despre Brexit. Joi, liderii europeni au acceptat o scurtă amânare a ieșirii Marii Britanii din UE, care urma să aibă loc pe 29 martie, pentru a oferi politicienilor britanici răgazul necesar aprobării acordului de Brexit.Negociat de Theresa May cu UE, acordul a fost respins deja de două ori de Parlamentul de la Londra, atât de oponenții, cât și de susținătorii Brexit, așa încât ieșirea Marii Britanii din UE se poate produce haotic.În stradă, protestatarii cer însă să se renunțe de tot la ieșirea Marii Britanii, scandând: „Cel mai bun acord este cel fără Brext!”. O petiție online împotriva Brexit a adunat patru milioane de semnături în doar trei zile. În referendumul din iunie 2016, 17,4 milioane de britanici, sau 52% din participanți, au votat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar alte 16,1 milioane, sau 48%, s-au pronunțat împotrivă.