Franta a fost, din nou, impanzita de protestele „vestelor galbene”. Pentru a nouasprezecea saptamana consecutiv, manifestantii au iesit pe strazi, cu un sir de cereri inaintate guvernarii - VIDEO

Zeci de producatori autohtoni care au ramas cu roada in depozite, prezenti la un targ in centrul capitalei - VIDEO Zeci de producatori au venit astazi in centru capitalei la un targ ca sa-si vanda roada de anul trecut din depozite. In filmuletul video postat de organizatorii targului se vad sute de lazi cu struguri si mere care isi asteapta cumparatorii....