Video: IATĂ Ce a pățit un bărbat care a salvat viața unei pisici folosind echipamentul de serviciu

00:10

Echipa națională a Moldovei a suferit o înfrângere cu scorul de 4-1 în fața campioanei mondiale selecționata Franței. Chiar și așa, tricolorii au luptat până în ultimul minut și au reușit să obțină gol prin Vladimir Ambros. The post VIDEO: Vezi golul superb înscris de Moldova în poarta Franței appeared first on Regional.md.