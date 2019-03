FMI vine într-o vizită de lucru în Moldova

18:30

După trei ani de dezbateri, încă nu se ştie cum, când sau chiar dacă Brexitul se va întâmpla, pe măsură ce Theresa May încearcă să tragă o ieşire din cea mai gravă criză politică din ultimii zeci de ani din Marea Britanie. May a sugerat vineri că s-ar putea să nu poată să treacă săptămâna viitoare prin Parlament acordul Brexit. The Times şi Daily Telegraph au anunţat că presiunea asupra premierului pentru a demisiona creşte. „Este intolerabilă situaţia în care ne aflăm şi mă tem că Theresa este...