Fotografia săptămânii: „Cui nu-i place lacrimogen-ul?”

09:20

PE SCURT Geniştii Batalionului „Codru" de la Negreşti au lichidat un arsenal de muniţii în localitatea Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă. Cele 234 obiecte explozive au fost descoperite de un localnic în timpul lucrărilor agricole. Acesta a alertat autorităţile, care, la rândul lor, au solicitat intervenţia militarilor. PE LUNG Ministerul Apărării a comunicat că […] 234 obiecte explozive, descoperite de un localnic din Ștefan Vodă în timpul lucrărilor agricole