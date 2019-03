(video) Break din primul game: Cele mai frumoase momente de la meciul lui Albot vs Federer

13:00

Facultatea Relații Economice Internaționale, ASEM vă invită să participați la Concursul de Eseuri cu tema: «European Union – the way project» La concurs pot participa elevii claselor a 12-a din toată țara și studenți (Ciclul I, anul I și II) Articolul Elevii și studenții din Moldova sunt îndemnați să participe la concursul de eseuri cu genericul «European Union – the way project». Care sunt premiile apare prima dată în #diez.