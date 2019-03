VIDEO: A pierdut, dar este erou. Roger Federer l-a învins pe moldoveanul Radu Albot în a doua rundă de la „Miami Open 2019”

20:10

După sezonul-pilot din iunie-decembrie 2018 care a demonstrat un succes uimitor, piața EcoLocal Farmers Market își deschide porțile pentru toți doritorii de produse gastronomice autohtone, ecologice și artizanale. Lansarea sezonului 2019 va avea loc sâmbătă, 30 martie la centrul de afaceri Kentford, bulevardul Ștefan cel Mare, 202, între orele 9.00...