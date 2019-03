Mii de oameni cer în stradă la Londra să se renunțe de tot la ieșirea Marii Britanii din UE

19:00

Un tribunal din Rusia l-a condamnat la 6 ani închisoare pe tânărul ucrainian de 20 de ani Pavlo Hryb, sub acuzația de „promovare a terorismului”, o acuzație considerată de el ” fabricată” de Serviciul Federal de Securitate. La proces Pavlo Hryb a spus că cei care l-au arestat sunt „niște bandiți și criminali”, și și-a încheiat pledoaria cu un apel pentru toți cetățenii ucraineni arestați in Rusia să reziste „calvarului la care sunt supuși” și cu lozinca ” Glorie Ucrainei!”Ucraina a denunțat verdictul, pronunțat de tribunalul regional din Caucazul de Nord, drept „ilegală”. Tânărul Hryb a anunțat că intră în greva foamei, protestând atât împotriva verdictului cât și pentru că i-a fost refuzat tratamentul medical solicitat, iar avocata poporului din Ucraina pentru drepturile omului, Liudmila Denisova a fost împiedicată să îl viziteze în detenția preventivă. Ministerul ucrainian de externe a cerut eliberarea imediată a lui Hryb și întoarcerea lui in Ucraina, iar ministrul de externe de la Kiev, Pavlo Klimkin a numit din nou Rusia „putere invadatoare”, si „stat agresor”, care nu cunoaște conceptele de „umanitate, compasiune sau demnitate”. Hryb este acuzat că ar fi încercat să convingă o tânără din Sochi, din Pensinsula Crimeea anexată ilegal de Rusia acum 5 ani, să provoace o explozie la ceremonia de absolvire a liceului. Tatăl lui Pavlo, Ihor a declarat pentru televiziunea Current Time că acțiunile Rusiei împotriva fiului său se datorează comentariilor deschis critice la adresa Rusiei pe care el le postează pe rețele de socializare.Uniunea Europeana a cerut Rusiei, în repetate rânduri eliberarea tuturor cetățenilor ucraineni pe care i-a arestat „ilegal”. Pavlo Hryb a fost arestat in Belarus.Între timp, Ucraina a anunțat că un soldat a fost omorit și alti doi răniți, în noi ciocniri violente in estul Ucrainei cu separatistii pro rusi. . Din aprilie 2014, de la începutul razboiului din estul Ucrainei, peste 10 300 de oameni au murit și citeva sute de mii s-au refugiat din Lugansk si Donețk.