Lansarea proiectului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”

PE SCURT Stanislav Florea, fostul medic la Internatul Psihoneurologic Bălți, a fost condamnat, astăzi, la 15 ani de închisoare și arestat în sala de ședință. Victimele și fostele paciente ale internatului au primit despăgubiri morale a câte 50-70 mii lei. Atât avocatele, cât și victimele sunt mulțumite de sentința Curții de Apel Bălți. PE LUNG Cazul […] The post Medicul de la Bălți a primit 15 ani pentru violul a 16 paciente appeared first on Moldova.org.